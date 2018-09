Halloween: ecco il nuovo trailer italiano del film!

Se c'è un reboot che i fan attendono con ansia e con altrettanto comprensibile timore, è quello di Halloween, di cui è già stato diffuso un primo trailer italiano nle mese di giugno scorso. Stavolta dietro l'operazione ci sono il produttore Jason Blum, il regista David Gordon Green e lo stesso John Carpenter, che ha la supervisione del progetto e ha composto la colonna sonora.

Si tratta in realtà di una specie di sequel contemporaneo che non tiene conto dei film precedenti e vede il ritorno di Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) nella cittadina di Haddonfield, dove tutto ebbe inizio e dove fu l'unica a sopravvivere alla lama di Michael Myers, per difendere la figlia e affrontare per l'ultima (?) volta la sua nemesi.

Questo è il nuovo trailer italiano del film che uscirà nei nostri cinema il 25 ottobre prossimo:



Halloween: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il nuovo Halloween ha tra i protagonisti Judy Greer, Miles Robbins, Will Patton e naturalmente il regista Nick Castle, che era Michael Myers nel primo film e che riprende il ruolo alla bella età di 71 anni, 40 anni dopo l'originale e sotto una maschera un po' diversa (anche se a fare le scene d'azione sarà il più giovane e atletico James Jude Courtney.