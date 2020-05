Halloween 2018: Jamie Lee Curtis, David Gordon Green e John Carpenter ci invitano sabato al Twitter Watch Party

News Cinema

Alla visione e commento di Halloween del 2018 parteciperanno Jamie Lee Curtis, il regista David Gordon Green, ma anche special guest come John Carpenter, Jason Blum, Judy Greer, James Jude Courtney e Nick Castle!

Nel periodo della quarantena si sono diffusi i cosiddetti Twitter Watch Party, in cui protagonisti e registi di alcuni dei film di maggiore successo commentano e raccontano aneddoti sul film in questione, mentre lo si sta vedendo (ma non necessariamente). Sabato 16 maggio tocca a tutti quelli che hanno fatto e a chi ha apprezzato Halloween, il sequel/reboot di David Gordon Green del film di John Carpenter.

L'evento si svolgerà alle 21.45 ora italiana, e parteciperanno Jamie Lee Curtis, David Gordon Green, e altri attori e produttori del film, tra cui il maestro John Carpenter, Jason Blum, Judy Greer e i due Michael Myers in persona, vale a dire James Jude Courtney e Nick Castle! Basta seguire e usare l'hasthtag #HalloweenAtHome e seguire i talent coinvolti per prender parte alla visione condivisa commentata in diretta. Gordon Green, che non ha un account su Twitter, parteciperà da quello della Blumhouse.

Director #DavidGordonGreen will be taking over our @blumhouse handle this Saturday and co-hosting a #HalloweenAtHome Watch Party + pre & post viewing commentary with @jamieleecurtis and a few special guests ...mark your calendars, you won't want to miss it! pic.twitter.com/TWzH4Fpj9j — Blumhouse (@blumhouse) May 12, 2020