Halle Berry scelta per il remake di Doppio taglio

Halle Berry sarà la protagonista del remake di uno dei migliori thriller degli anni '80, Doppio taglio, che vedeva protagonisti Glenn Close e Jeff Bridges ed era stato diretto dal talento di Richard Marquand (La cruna dell'ago, Il ritorno dello Jedi).

Il rifacimento di Jagged Edge (questo il titolo originale) sarà prodotto da Doug Belgrad (Peter Rabbit) e Matti Leshem (The Shallows) per la Sony. Non si conosce ancora il nome di chi scriverà la sceneggiatura o siederà dietro la macchina da presa. Premio Oscar rper Monster's Ball, Halle Berry è recentemente apparsa in Kingsman: Il cerchio d'oro, e la vedremo prossimamente accanto a Daniel Craig nel dramma Kings.

La trama di Doppio taglio vedeva un avvocato di enorme successo (Glenn Close) assunta dal marito (Jeff Bridges) di un'ereditiera assassinata per provare la sua innocenza. Scritto da Joe Eszterhas - che in seguito divenne una sorta di mito del genere grazie allo script di Basic Instinct - il film ottenne critiche molto lusinghiere e un riscontro al botteghino ottimo con 40 milioni di dollari incassati a fronte di un costo di produzione di soli 15. Per la sua interpretazione del detective privato che aiuta Glenn Close, Robert Loggia ottenne una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista.