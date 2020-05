Halle Berry sarà protagonista di Moonfall, nuovo disaster-movie di Roland Emmerich

News Cinema

Il regista di Independence Day, The Day After Tomorrow e 2012 stavolta vuole far scontrare Terra e Luna!

Come noto il regista tedesco Roland Emmerich ha deciso di tornare al genere cinematografico che lo ha reso famoso, ovvero il disaster-movie. Il nuovo progetto dell’autore di Independence Day, The Day After Tomorrow e 2012 (il secondo è a nostro avviso il suo miglior film) si intitolerà Moonfall e avrà come protagonista femminile Halle Berry. L’attrice premio Oscar nel 2001 per Monster’s Ball affiancherà così il già annunciato Josh Gad (La bella e la bestia).

La trama di Moonfall vede la Luna uscire improvvisamente dalla propria orbita a causa di una forza misteriosa e dirigersi verso la Terra. Al fine di evitare l’impatto devastante viene spedita nello spazio una squadra di astronauti, che deve atterrare sul pianeta e deviarne la traiettoria. Alla Berry è andato il ruolo di un ex-astronauta della NASA (adesso amministratore) una cui precedente missione potrebbe nascondere un indizio fondamentale su cosa sta veramente succedendo. Le riprese del progetto in cui è coinvolta anche la Lionsgate cominceranno in autunno a Montreal, per un arrivo in sala previsto per il prossimo anno.

Halle Berry non è di certo nuova ai film altamente spettacolari e dal budget consistente: in carriera ha infatti realizzato successi di botteghino quali X-Men, 007 – La morte può attendere, X-Men 2, X-Men: Conflitto Finale, X-Men: Giorni di un futuro passato, Kingsman – Il cerchio d’oro e last but not least John Wick 3 – Parabellum. Prossimamente dovremmo vederla nel remake di Doppio taglio, cult-movie anni ’80 con Glenn Close e Jeff Bridges.