Halle Berry rinuncia a interpretare un transgender dopo furiose polemiche e si scusa

News Cinema

Furiose polemiche hanno accolto la scelta di Halle Berry per interpretare un transgender in un film, alla quale l’attrice ha alla fine risposto rinunciando e spiegandosi su Instagram.

Halle Berry ha annunciato di aver rinunciato a interpretare un transgender in un prossimo film in seguito a una furiosa polemica scatenata online. Qualche giorno fa aveva detto che stava preparandosi al ruolo, anche se il film non era stato ancora annunciato ufficialmente. “È un personaggio in cui la donna è un trans, per cui è una donna che è diventata uomo. È un personaggio al centro di un progetto che amo che potrei fare”, parole della Berry, che ha poi aggiunto di volersi immergere “in quel mondo”.

In risposta alle sue parole si è acceso un dibattito fatto di polemiche e accuse all’attrice di aver identificato erroneamente in varie occasioni il genere del personaggio nel corso dell’intervista, come quando ha detto che “per me era interessante chi fosse questa donna, probabilmente sarà il mio prossimo progetto”. Inevitabile, a questo punto e di questi tempi, il passo indietro di Halle Berry, che si è scusata e ha rinunciato al ruolo, dicendo che “la comunità transgender dovrebbe incontestabilmente avere l’opportunità di raccontare le proprie storie”.

Ha poi aggiunto in un comunicato sui social, “Nel corso del fine settimana ho avuto la possibilità di discutere la mia considerazione su un prossimo ruolo come uomo transgender e vorrei scusarmi per quelle osservazioni. Da donna cisgender (persona che identifica il proprio genere con il sesso biologico di nascita ndr) mi rendo ora conto che non avrei dovuto considerare la possibilità di interpretare questo ruolo e che la comunità transgender dovrebbe incontestabilmente avere l’opportunità di raccontare le proprie storie. […] continuerò ad ascoltare, a informarmi e a imparare da questi errori. Prometto di essere un’alleata, usando la mia voce per promuovere una migliore rappresentazione sullo schermo, sia di fronte che dietro la macchina da presa”.