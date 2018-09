Halle Berry regista e protagonista dell'action Bruised

Halle Berry debutterà alla regia con Bruised, che interpreterà. Si tratta di un film drammatico sulle arti marziali miste, che vede la protagonista Jackie "Justice" precipitare in un abisso, sconfitta davanti alla prematura fine della sua carriera: quando si presenta alla sua porta il figlio di sei anni al quale aveva voltato le spalle per inseguire il sogno, dovrà risollevarsi per ridiventare madre e vincere ancora.

Si tratta in definitiva di una classica storia di riscatto sportivo, su copione di Michelle Rosenfarb, una giovane sceneggiatrice con all'attivo un solo cortometraggio. Halle ha sfruttato la sua partecipazione al prossimo John Wick 3: Parabellum per trovare i collaboratori adatti: il producer Basil Iwanyk e il team di cascatori che l'aiuterà a dare vita a una performance atletica all'altezza della situazione.

Orfana del suo ruolo di Storm negli X-Men, la Berry è apparsa di recente in Kingsmen: Il cerchio d'oro, ma si può dire che dopo l'Oscar storico del 2002 per Monster's Ball ha incrociato diversi progetti sfortunati che le hanno rallentato la carriera. Non parliamo solo del proverbiale Catwoman, ma anche del recente e (pare fortunatamente) inedito da noi Kidnap, uscito nel 2017 dopo essere stato tenuto a bagnomaria per tre anni. Decisamente la carriera di Halle necessita del riscatto raccontato e rappresentato da Bruised. In bocca al lupo!