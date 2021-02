Halle Berry e il suo prodigioso lato b in un video per San Valentino

News Cinema

Per manifestare la sua immensa felicità in amore, Halle Berry ha postato un video insieme al suo Van Hunt in cui indossa soltanto un paio di mutandine, sfoggiando un meraviglioso sedere.

Se la pandemia ha spinto almeno metà della popolazione mondiale a cedere alla tuta o al pigiama indossato 24 ore su 24, c'è qualcuno che in questi lunghi mesi di privazioni ha preferito scoprirsi e restare in mutande. E’ il caso di Halle Berry, che nel giorno di San Valentino ha postato un video in cui indossava solamente un paio di mutandine nere con i cuori bianchi, ballava ed era teneramente abbracciata al suo uomo Van Hunt, anche lui di schiena e anche lui rigorosamente in mutande. Il video ci mostra quanto sia ancora perfetto il lato b dell'attrice, che ha 54 anni. Tutto ciò ci dà speranza, anche se come Halle bisogna nascerci, o in alternativa spendere trilioni di Euro in massaggi e creme anticellulite. Nel post la Berry ha scritto: "Rendi tutto semplice @vanhunt” e poi "musica del solo e unico Van Hunt".

Van Hunt, per chi non lo sapesse, è un cantante e un musicista funk-rock, e con lui Halle Berry ha finalmente trovato la felicità in amore dopo tanto penare. La diva ha infatti alle spalle tre matrimoni falliti (con David Justice, Eric Benét e Olivier Martinez) più una serie di relazioni andate male, il tutto condito da battaglie legali e scazzottate fra pretendenti. Adesso è talmente ebbra di gioia che ha sentito la necessità di esprimerla in un altro post di Instagram sul quale ha scritto un messaggio di speranza per chi ancora non ha trovato l'altra metà della mela. Vi si legge: "Nel giorno di San Valentino, a tutti coloro che lottano per trovare quello giusto. Vi penso intensamente… non datevi per vinti e non accontentatevi di ciò che non fa cantare il vostro cuore! Non importa quello che la gente dice o come vi chiama. Non importa quante volte ci provate. Se desiderate l'amore, troverete la vostra anima gemella, la persona che va bene per voi, anche se dovrete aspettare di avere 54 anni! Buon San Valentino".

Che carina Halle Berry a dare sostegno ai cuori solitari di tutto il mondo. Come dicevamo più su, noi comuni mortali, che abbiamo qualche rotolino di adipe e che abbiamo smesso di lottare contro la forza di gravità che attira senza pietà i nostri fondoschiena verso il suolo, avremo forse più difficoltà di lei a innamorarci riamati, soprattutto se seguiamo il suo consiglio e decidiamo di non accontentarci. Ma… that’s life, folks!