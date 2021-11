Halle Berry dirigerà un nuovo Catwoman?

News Cinema

L'attrice Halle Berry è ormai passata alla regia e dopo Bruised potrebbe firmare una nuova versione di Catwoman, film del 2004 di cui era protagonista e che è andato maluccio. L'attrice, però, cambierebbe diverse cose.

Halle Berry ha esordito nella regia con Bruised, in cui recita nei panni di una lottatrice di arti marziali miste e che debutterà su Netflix il 24 novembre. A 55 anni, la splendida attrice ha insomma deciso di passare dall’altra parte della macchina da presa e ormai è lanciatissima, tanto che sogna di dirigere un nuovo film, e precisamente un remake, o meglio una nuova versione di Catwoman, cinecomic del 2004 di cui capitanava il cast.

In un’intervista Halle Berry ha dichiarato che se le proponessero di rivisitare Catwoman, si butterebbe subito nella nuova avventura e che rivisiterebbe il film così come ha rivisitato Brused, inizialmente scritto per una donna di 25 anni irlandese, cattolica e dalla pelle bianca. Ha anche spiegato la necessità di apportare notevoli modifiche al film, che, diciamocelo, è stato un fiasco colossale.

Cosa cambierebbe Halle Berry nel suo Catwoman

Alla domanda su cosa modificherbbe in un’eventuale reboot di Catwoman, Halle Berry ha risposto che farebbe in modo che "Catwoman salvasse il mondo allo stesso modo di molti supereroi maschi, invece di salvare le donne dal crollo della loro faccia". L’attrice ha scherzato sull’insuccesso del film originale, riconoscendo la sua natura maschilista. Ha poi aggiunto che la sua versione darebbe "uguali quote" agli uomini e alle donne.

Halle Berry non è stata l'unica Catwoman della recente storia del cinema. Anne Hathaway ha interpretato il personaggio ne Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, e poi c’è Zoë Kravitz, che ha ripreso il ruolo in The Batman di Matt Reeves. Dobbiamo però dire che, nonostante la dubbia qualità del cinecomic di Pitof, la Berry era splendida e super sexy, come si vede dal trailer che puntualmente vi riproponiamo