Halle Berry affianca Mark Wahlberg in Our Man From Jersey su Netflix

News Cinema

Halle Berry, fresca del suo debutto alla regia, si scatenerà nell'action in streaming su Netflix con Mark Wahlberg, in Our Man From Jersey.

Halle Berry manda avanti il suo rapporto con Netflix, accettando di affiancare Mark Wahlberg nel thriller d'azione Our Man From Jersey, un originale Netflix scritto da David Guggenheim e coprodotto dallo stesso Wahlberg con il suo socio Stephen Levinson. Della trama non si sa nulla, se non che la storia s'incentra su un "James Bond operaio": a parte l'ironia delle definizione ("blue-collar", per la precisione), associare il nome di 007 a Halle Berry non può che far ricordare la sua sensuale presenza in La morte può attendere con Pierce Brosnan, quasi vent'anni or sono.

Halle Berry ha appena venduto a Netflix il suo debutto alla regia, Bruised, da lei anche interpretato, vicenda di un'atleta specialista in Mixed Martial Arts e ora in debacle, decisa a risalire la china e a ottenere l'affidamento di suo figlio. Bruised arriverà sul colosso dello streaming nel corso di quest'anno. Prossimamente la vedremo nei fantascientifici Moonfall di Roland Emmerich e The Mothership.

Mark Wahlberg, dal canto suo, è già passato per Netflix con il suo action Spenser Confidential, cointerpretato con Winston Duke.