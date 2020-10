Half Brothers: il viaggio folle di due fratellastri male assortiti nel trailer della commedia on the road

News Cinema

Arriverà nelle sale americane il 4 dicembre lo scatenato e divertentissimo road movie Half Brothers, storia di due fratellastri fra gli Stati Uniti e il Messico. Del film abbiamo il trailer.

Half Brothers è una pazza commedia che allieterà il mese di dicembre di chi, negli Stati Uniti, cercna un po’ di sano divertimento al cinema. In realtà il film è anche un road movie in cui a scatenare le risate sono due fratelli che diversi che più diversi non si può. Uno è un uomo d'affari messicano sul punto di sposarsi, l'altro è una specie di nerd mattacchione. In comune hanno un padre, solo che non lo sapevano, e questo padre li rende protagonisti di un'avventura in cui non manca un pizzico di mistero.

Half Brothers è diretto da Luke Greenfield, già regista di Animal e de La ragazza della porta accanto. I protagonisti del film sono invece Luis Gerardo Méndez e Connor Del Rio. Il primo è un attore piuttosto conosciuto in Messico e ha recitato nel film con Adam Sandler e Jennifer Aniston Murder Mystery, mentre il secondo ha fatto parte del cast di Unfriended: Dark Web, un horror del 2018. Accanto a loro troviamo Juan Pablo Espinosa, visto in Narcos. Di Half Brothers, in uscita il 4 dicembre, vi mostriamo oggi lo scatenato trailer. Eccolo insieme alla sinossi ufficiale.

In Half Brothers Luis Gerardo Méndez interpreta Renato, un ricco dirigente di una compagnia aerea che resta scioccato quando scopre che ha un fratellastro americano di cui non sapeva nulla, uno spirito libero di nome Asher interpretato da Connor Del Rio. I due fratellastri, che sono molto diversi fra loro, sono costretti a intraprendere insieme un viaggio organizzato dal loro padre malato alla ricerca del cammino intrapreso dall'uomo quando ha lasciato il Messico per andare negli Stati Uniti. A unirsi a loro sarà Pablo Espinosa, nel ruolo di un uomo la cui storia non è semplice come sembra.