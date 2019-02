Hail Satan?: il trailer del documentario che mostra la vita quotidiana dei satanisti

Si fa presto a dire "satanisti", e ad aggrapparsi all'immaginario portato avanti da film horror al cinema e frange deviate nella realtà. Ma chi sono davvero i seguaci di Satana, oggi? Che facce hanno, come vivono, come campano, come agiscono?

La documentarista Penny Lane ha provato a dare una risposta a queste domande, indagando sullo straordinario successo del Satanic Temple, culto satanista fondato nel 2013 da Malcolm Jarry e Lucien Greaves che in poco tempo ha raccolto un grande seguito e che negli Stati Uniti è molto noto per le numerose azioni legali intraprese per tutelare la loro libertà di culto e di espressione

Hail Satan? è titolo del documentario da lei realizzato, previsto in uscita nelle sale americane il prossimo 19 aprile: un film che scuoterà radicalmente le vostre idee su chi siano e cosa facciano davvero i satanisti.

Date un'occhiata al trailer: