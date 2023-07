Hai mai avuto paura?: una clip in anteprima esclusiva dell'horror-mystery di Ambra Principato

News Cinema

In arrivo al cinema il 27 luglio con Vision Distribution, Hai mai avuto paura? è ispirato a una celebre opera di Michele Mari, uno dei maggiori scrittori italiani contemporanei. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

La storia raccontata in Hai mai avuto paura?, film dalle tinte horror/mistery scritto e diretto dall'esordiente Ambra Principato, che esce il 27 luglio al cinema, distribuito da Vision Distribution, è una storia ambientata in un piccolo paese della provincia italiana del 1813 in cui avvengono misteriose uccisioni, e tutto è visto attraverso la storia del piccolo Orazio, e di suo fratello, un adolescente misterioso e di nome Giacomo.

Principato ha reso noto di aver scritto il suo film prendendo libera ispirazione da un'opera di Michele Mari: e basta conoscere appena un poco il lavoro di quello che è uno dei maggiori scrittori italiani contemporanei per capire già da questi pochi dati che quell'opera è il romanzo "Io venìa pien d'angoscia a rimirarti" (Einaudi, 1990), nel quale Mari raccontava la ben nota ossessione poetica di Giacomo Leopardi per la luna sotto un punto di vista decisamente particolare. E non diciamo altro.

Di Hai avuto paura?, - che vede protagonisti Justin Korovkin, Lorenzo Ferrante, Elisa Pierdominici, Mirko Frezza, Marta Richeldi, Mauro Marino, Claudia Della Seta, Maurizio Di Carmine, Sveva Mariani, Alessandro Bedetti e David Coco - noi di Comingsoon.it vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva che ci cala meglio dentro le sue atmosfere.



Hai mai avuto paura?: Una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Per il suo film Ambra Principato si è liberamente ispirata all'opera di Michele Mari per raccontare un passaggio fondamentale nella vita e nella formazione di ogni individuo: l’accettazione di sé, della propria vera natura e delle proprie ombre. La storia del film si dispiega e prende forma attraverso gli occhi di un bambino alle prese con un timore ancestrale e universale: la paura del buio, dell'oscurità e dell'ignoto.

Ecco il trailer ufficiale di Hai mai avuto paura?.



Hai mai avuto paura?: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Questi, invece, sono trama e poster del film di Ambra Principato.

Italia, 1813. Un piccolo borgo italiano è scosso da inspiegabili episodi violenti che sembrano accadere ad ogni plenilunio: un animale selvatico sta uccidendo il bestiame e i contadini sono disperati. Il piccolo Orazio nota il comportamento misterioso del fratello maggiore Giacomo che ai suoi occhi appare molto strano. Giacomo nel pieno dell’adolescenza e della ribellione cerca il calore che non riesce a trovare nel freddo ambiente familiare. Quando la sete di sangue della “bestia” - così soprannominata dalla gente del villaggio - si scaglia sulla prima vittima umana, un cacciatore venuto dalle montagne si mette alla sua ricerca nei boschi e nel paese. Ricerca che, parallelamente, Orazio sta svolgendo nei confronti del fratello prima, e dei suoi antenati poi, riscoprendo il passato oscuro e nebuloso della sua famiglia. Intanto, a ogni luna piena, una morte si aggiunge andando ad ingrossare il fiume di sangue: è ormai una lotta contro il tempo per un’indagine che culminerà in una rivelazione che Orazio non è in grado di accettare.