Gwyneth Paltrow nuda su Instagram per festeggiare i suoi 48 anni

News Cinema

"La mia divisa di compleanno" scrive Gwyneth Paltrow postando una foto di se stessa nuda su Instragram per festeggiare i suoi 48 anni.

Il 27 settembre Gwyneth Paltrow ha compiuto 48 anni. Mentre piovevano sui social auguri da parte di fan, media e colleghi del mondo dell'entertainment, l'attrice stava cercando il modo giusto per auto-festeggiarsi. La scelta è caduta su una foto di nudo in mezzo alla natura che la ritrae sorridente. Cosa ci insegna questa fotografia? Principalmente due cose: 1) Gwyneth Paltrow alla soglia dei 50 anni sta vivendo un magnifico rapporto con la propria sessualità, 2) Gwyneth Paltrow è una vecchia volpe del marketing.

Nella didascalia dello scatto, l'attrice scrive che indosso ha "soltanto la mia divisa di compleanno", ringrazia per gli auguri e, soprattutto, per la crema per il corpo fornitale da Goop, ovvero la società di benessere da lei fondata nel 2008 che vende gioielli, accessori, libri, abiti, borse, prodotti di bellezza e per la casa (come le ormai celebri candele "profuma come la mia vagina" e "profuma come il mio orgasmo").

Qui sotto il post di Gwyneth Paltrow sul suo account Instagram.