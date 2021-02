Gwyneth Paltrow ha avuto il Covid e racconta gli effetti con cui combatte ancora

News Cinema

L'ex attrice e imprenditrice di e-commerce Gwyneth Paltrow ha contratto il coronavirus all'inizio dell'epidemia e ancora oggi ne subisce le conseguenze.

La ex Pepper Potts di Iron Man, e al momento ex attrice Gwyneth Paltrow, è solo l'ultima di tante celebrity a rivelare di aver contratto il coronavirus. Lo ha fatto adesso, suscitando un certo interesse, perché l'ormai nota e discussa imprenditrice di e-commerce è stata contagiata all'inizio della pandemia, ma racconta di subire ancora dopo un anno gli effetti del virus, che sono comuni a molti che ne sono usciti e che - in un momento in cui c'è gente che ancora si ostina a non credere all'evidenza - è bene riportare. Al momento, nel mondo, 110 milioni di persone risultate positive al Covid-19 e circa 2 milioni e mezzo sono morte.

Paltrow ha pubblicato un post in merito nel suo blog sul suo sito Goop, in cui tra l'altro dice:

Ho avuto il Covid-19 all'inizio, e mi ha lasciato degli strascichi di affaticamento e annebbiamento del cervello. A gennaio ho fatto dei test che hanno mostrato dei livelli molto alti di infiammazione nel corpo. Allora mi sono rivolta a uno dei maggiori esperti che conosco in questo settore, il dottor Will Cole, che pratica la medicina funzionale (la Paltrow privilegia com'è noto le cure naturali, ndr). Dopo che ha visto tutte le mie analisi, mi ha spiegato che in questo caso la via della guarigione sarebbe stata più lunga del solito.

La cura datale dal dottor Cole, per chi fosse interessato, è una dieta ketogenica che comporta il non mangiare niente fino alle 11 di mattina e consumare principalmente cibi a base di piante. Paltrow dice che in questo periodo cucina, si allena la mattina e prende degli integratori "per migliorare la salute dell'intestino", oltre ad usare una sauna a infrarossi. Ovviamente non tutti hanno a disposizione i suoi mezzi, e alcuni dei prodotti che utilizza sono (casualmente) in vendita sul suo sito di e-commerce, ma l'invito è quello di non sottovalutare gli effetti a lungo termine della malattia che in alcuni casi possono essere anche molto pesanti. E imprevedibili: ad esempio Gwyneth Paltrow ha 48 anni ed era in perfetta salute al momento di contrarre il virus, Tom Hanks, che ha oltre 15 anni in più di lei lo ha contratto in forma molto più lieve. E ovviamente ci sono i casi assai peggiori, per questo l'importante è non abbassare la guardia e adottare tutte le precauzioni possibili, che non impediscono di fare la vita di tutti i giorni ma possono salvarci la vita.