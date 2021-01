Gwyneth Paltrow: esplosa la candela al profumo di vagina reclamizzata dall'attrice. Nessun morto o ferito

News Cinema

L'articolo di punta del marchio Goop dell'attrice, la candela al profumo di vagina, è scoppiato a casa di una signora, sfiorando la catastrofe.

L'articolo di punta del marchio di lifestyle Goop fondato da Gwyneth Paltrow era ed è, se ben ricordate, la candela al profumo di vagina, oggetto che ha scatenato l'ilarità generale ma che è stato acquistata da molte donne. A una di queste è capitato tuttavia un piccolo incidente, che è stato subito denunciato. La signora in questione si chiama Jody Thompson e avrebbe vinto la candela partecipando a un concorso online. Non ha avuto tuttavia il tempo di godersi l'oggetto inebriandosi del suo odore perché la candela è scoppiata. Ecco cosa ha raccontato la donna a The Sun: "La candela è esplosa producendo fiamme gigantesche, e i pezzi sono volati dappertutto. L'oggetto ha preso completamente fuoco ed era impossibile toccarlo per il troppo calore. Nella stanza si è scatenato un inferno".

Jody Thompson è riuscita a evitare la catastrofe e insieme al marito ha spento il piccolo incendio e si è sbarazzata della candela: "Avrebbe potuto mandare a fuoco l'intera casa. E’ stato spaventoso, ma adesso mi viene da ridere al pensiero della candela al profumo di vagina che esplode nel mio salotto".

Nel 2008 Goop era solo una newsletter di consigli amorosi, poi si è trasformato in un brand dedicato alla salute e al benessere. Adesso esiste addirittura una serie Netflix, intitolata The Goop Lab, in cui vengono esplorate terapie alternative per le malattie moderne.

Non è la prima volta che uno dei prodotti reclamizzati da Gwyneth Paltrow delude. Nel 2018 qualcuno le ha fatto causa perché gli ovuli vaginali che secondo lei avrebbero aiutato il ciclo mestruale e agito contro l’incontinenza in realtà non servivano a niente. L'attrice non è rimasta minimamente turbata da questi incidenti e la sua carriera di imprenditrice va a gonfie vele. Lo stesso non si può dire di quella di attrice, ma che importa? Se tuttavia la casa della povera signora Thompson fosse andata distrutta, magari con la signora Thompson dentro, sarebbe stato un guaio. Chiamata a rispondere del danno, la bella Gwyneth avrebbe forse detto: "Certe fragranze non possono che avere l'effetto di una deflagrazione".