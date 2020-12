Gwyneth Paltrow consiglia il Vulva Book da colorare tra i regali di Natale

News Cinema

L'attrice (premio Oscar) ha trovato da tempo una nuova e profittevole carriera col suo sito, dove una parte importante è riservata ai temi della "salute sessuale". Dopo il profumo di orgasmo e di vagina, tra i molti regali di Natale consigliati anche il Vulva Coloring Book, ed è una cosa "seria".

Molti - perfino Glenn Close, che non ha mai vinto l'Oscar e si è espressa recentemente in merito - hanno considerato uno scandalo l'Academy Award assegnato a Gwyneth Paltrow per Shakespeare in Love, film pompatissimo dall'allora onnipotente mogul Harvey Weinstein. Dopo quel premio, nel 2000, non è che la sua carriera sia mai stata a livelli stellari, anche se molti l'hanno apprezzata per il ruolo della Pepper di Iron Man. Ma se non è Greta Garbo, la Gwyneth Paltrow post Chris Martin è sicuramente un genio del marketing e un'astuta imprenditrice.

Tutti siamo a conoscenza nostro malgrado dei profumi che ha venduto - sembra con un buon profitto - all'aroma di orgasmo e vagina (suoi), e che buona parte del suo sito di ecommerce, Goop, è dedicata alla salute sessuale, ovvero a oggetti, tecniche e consigli per migliorare i rapporti, da soli o in compagnia. Non desta quindi stupore che tra i consigli per i regali di Natale, sotto il titolo scherzoso di "La ridicola ma fantastica guida ai regali", introdotta dalla frase "il ridicolo è nell'occhio di chi guarda, dunque guardate" e che comprende oggetti di vario genere, fashion, inutili e bizzarri, abbia colpito di più quello che viene presentato come "The Post-Structuralist Vulva Coloring Book", ovvero il libro post-strutturalista della Vulva da colorare. Che altro non è, al modico prezzo di 14 dollari, che un libro da colorare con un soggetto un po' insolito, illustrato da Meggyn Pomerlau, che viene così descritto:

"Questo libro da colorare vulvacentrico - con 64 fogli da staccare e colorare, condividere e perfino incorniciare quando avrete finito - fa un ottimo lavoro nel demistificare i genitali femminili (fin troppo avvolti nel mistero, secondo noi). Aggiungete una scatola di matite colorate e regalatelo all'amica femminista più punk-rock che avete".

Per quanto riguarda invece il mestiere d'attrice, l'astuta Gwyneth è protagonista della serie tv The Politician su Netflix.