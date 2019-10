Guy Ritchie torna a dirigere Jason Statham nel remake di Le Convoyeur

News Cinema

Il progetto sarà targato Miramax. Attore e regista hanno già realizzato insieme due cult come Lock & Stock e Snatch.

A quasi vent’anni dalla loro ultima collaborazione cinematografica, il cult-movie Snatch, il regista Guy Ritchie e la star dell’action Jason Statham torneranno a lavorare insieme in un progetto targato Miramax. La casa di produzione ha infatti acquistato i diritti del film francese del 2004 Le Convoyeur. Si tratta di un revenge-movie incentrato sulla figura di H, un personaggio misterioso che ogni settimana sposta centinaia di milioni di dollari per conto di una compagnia. La sua vicenda è narrata attraverso differenti piani temporali, punti di vista di altri personaggi e ovviamente un sacco di azione.

Ricordiamo che dopo il grande successo della versione in live-action di Aladdin per la Disney - più di un miliardo d’incasso in tutto il mondo – Ritchie ha già diretto un'altra commedia d’azione intitolata The Gentlemen, che vede protagonisti Hugh Grant, Matthew McConaughey e Charlie Hunnam. Con quest’ultimo il regista aveva girato qualche anno fa una sfortunata ma notevole versione della leggenda di re Artù, King Arthur appunto.

Reduce dal successo di Hobbs and Shaw, spin-off della serie di Fast and Furious, Jason Statham ha in programma per il prossimo futuro due sequel: Spy 2 dove tornerà a lavorare con Melissa McCarhty e Meg 2, dove tornerà a vedersela con il preistorico squalo chilometrico. Il film che ha visto Guy Ritchie e Jason Statham lavorare per la prima volta insieme è stato Lock & Stock – Pazzi scatenati, datato 1998.