Guy Ritchie racconterà una sporca ma giusta guerra in Ministry of Ungentlemanly Warfare

Dopo l'ottimo The Gentlemen, e altri film completati o futuri, Guy Ritchie aggiunge un nuovo progetto al suo ricco carnet, uno spy thriller su un particolare servizio segreto durante la seconda guerra mondiale, intitolato Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Fa quasi impressione vedere il numero di progetti in cui l'attivissimo regista Guy Ritchie è coinvolto, e che sono in vari stadi di realizzazione, dopo l'ottimo The Gentlemen: i thriller Wrath of Men e Five Eyes, la serie tv tratta da The Gentlemen e il sequel di Aladdin. A questi aggiunge adesso uno spy thriller, il cui titolo, Mystery of Ungentlemanly Warfare, sembra ribaltare quello del suo ultimo successo e che sarà prodotto da Jerry Bruckheimer per la Paramount.

Il film, descritto come un misto tra Bastardi senza gloria e Quella sporca dozzina, è ambientati durante la seconda guerra mondiale e prende spunto da una storia vera e da un libro, che la racconta, dal titolo lunghissimo: "Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops" di Damien Lewis, di cui lo Studio ha acquistato i diritti nel 2015.

Il libro racconta come il primo ministro britannico Winston Churchill, nel disperato tentativo di combattere i nazisti con qualsiasi arma a disposizione, creò delle squadre di spionaggio paramilitari, ufficialmente non esistenti, composte da criminali e cani sciolti, incaricati di fare il lavoro sporco ed eliminare il nemico, cambiando il corso della guerra in Europa e in Africa. Un mucchio selvaggio che combatté una guerra utile ma decisamente con metodi non da gentlemen, da cui il titolo.

La Paramount aveva in mente di trarne una serie di film, visto che le missioni sono molte e nel ruolo dei tagliagole di turno potrebbero alternarsi numerosi attori. Sicuramente per la regia di una storia del genere Guy Ritchie ci sembra un'ottima scelta.