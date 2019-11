News Cinema

L'horror mescolerà il filone demoniaco con una trama alla Training Day.

Fangoria e Cinestate produrranno un horror intitolato The Seventh Day, il quale avrà come protagonista Guy Pearce. Alla regia del progetto troveremo Justin P. Lange, regista che al Tribeca Film Festival del 2018 si è messo in luce con l’originale e disturbante The Dark.

La sceneggiatura di The Seventh Day è stata descritta come un incrocio tra L’esorcista e Training Day. Al centro della storia un prete (Pearce) rinomato per le sue battaglie per liberare innocenti posseduti che affronta il primo giorno di tirocinio di un giovane e ancora inesperto uomo di fede. Insieme dovranno vedersela contro entità oscure e minacciose, le quali tenteranno di minare ogni loro convinzione morale e religiosa. Ancora non si sa quale attore interpreterà il discepolo di Pearce né quando cominceranno le riprese.

Lanciato a livello internazionale nel 1994 da Priscilla – La regina del deserto, Guy Pearce, si è definitivamente imposto come attore di culto grazie a Memento di Christopher Nolan sei anni dopo. Tra i registi con cui ha lavorato figurano Curtis Hanson (L.A. Confidential), William Friedkin (Regole d’onore), Kathryn Bigelow (The Hurt Locker), David Michod (Animal Kingdom, il bellissimo e sottovalutato The Rover), Ridley Scott (Prometheus). Tra poco lo vedremo nel cinecomic Bloodshot, dove se la vedrà con Vin Diesel. Pearce ha già partecipato a Iron Man 3.