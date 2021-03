Guy Pearce esorcista nell'impressionante trailer dell'horror The Seventh Day

News Cinema

Nel trailer dell'horror The Seventh Day Guy Pearce è un esperto esorcista che addestra un giovane sacerdote a una battaglia col demonio, senza esclusione di colpi.

Demoni, ragazzini posseduti e omicidi efferati, sangue e mostruosità varie: c'è di tutto nel trailer di The Seventh Day, il film di Justin P. Lange che prova a riportare in auge il filone esorcistico/demoniaco. Molto distante dal tono realistico del capostipite di tutti questi film, L'esorcista, sembra comunque in grado di causare qualche spavento ai più impressionabili. Nel trailer ad ogni modo ci sono molti espliciti riferimenti al film di William Friedkin. E poi come co-protagonista c'è uno degli attori che amiamo da sempre, Guy Pearce, per cui gli daremo sicuramente una possibilità, se mai arriverà dalle nostre parti (in America sbarcherà al cinema e on demand il 26 marzo).

La trama vede un esperto e poco ortodosso esorcista, padre Peter Costello (Pearce) incaricato di addestrare un giovane sacerdote, padre Daniel (Vadhir Derbez). Mentre si inoltrano in un vero e proprio inferno sulla terra, le distinzioni tra il bene e il male si confondono e vedono emergere i loro stessi demoni. Così, almeno, dice la sinossi ufficiale.

Accanto a Pearce e Derbez ci sono Stephen Lang, Brady Jenness, Robin Bartlett e Keith David.