Gurinder Chadha al lavoro per la Aardman su un musical animato con protagonista un elefantino

La regista di origini indiane Gurinder Chadha, che conosciamo per Sognando Beckham, esordisce nell'animazione con un musical targato Aardman e incentrato su un elefante ballerino del Kerala.

Il celeberrimo studio di animazione inglese Aardman Animation ha deciso di unire le forze con la regista britannica di origine indiana Gurinder Chadha, diventata famosa grazie alla commedia sul calcio femminile con Keira Knightley Sognando Beckham.

Il frutto di questa proficua collaborazione sarà un musical animato su un elefante indiano che vive nella giungla del Kerala e coltiva l'impossibile sogno di diventare un ballerino bollywoodiano. La Chadha è anche autrice della sceneggiatura con Paul Mayeda Berges, insieme al quale produrrà il film con la casa di produzione Bend It Networks.

Gurinder Chadha è felicissima sia di debuttare nell'animazione che di lavorare con la Aardman, a cui dobbiamo, per esempio, Galline in fuga, Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro, Giù per il tubo e i due Shaun - Vita da pecora. Dello studio la regista apprezza le storie commoventi, i personaggi che partono sfortunati e devono affrontare sfide, e il senso dell’umorismo.

L'ultimo film di Gurinder Chadha che abbiamo visto al cinema è stato Blinded By the Light, storia vera di un ragazzo inglese di origini pakistane e del suo sconfinato amore per Bruce Springsteen. Fra gli altri suoi lavori: Matrimoni e pregiudizi, La mia vita è un disastro, Il palazzo del Viceré.