Guns Akimbo: Daniel Radcliffe nerd pistolero per forza nel trailer del film

In fuga e in vestaglia, l'attore è protagonista di un action movie fantascientifico adrenalinico e comico.

Ve lo immaginate Daniel Radcliffe costretto a sparare per sopravvivere e costantemente armato di pistole fumanti? Forse no, ma qualcuno che magari la sa più lunga di voi ha pensato che fosse l'interprete perfetto per un folle e delirante action movie fantascientifico intitolato Guns Akimbo. A dirigerlo è stato un certo Jason Lei Howden, "espertone" di effetti visivi che vanta nel suo curriculum The Avengers e The War - Il Pianeta delle Scimmie, nonché regista della commedia horror Deathgasm, piena di zombie e musica Heavy Metal.

Coproduzione fra Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Germania, il film uscirà negli Stati Uniti, in un numero limitato di sale, il 28 febbraio e nasce dall'ambiguo rapporto che il regista ha con le armi, oltre che dalla sua sempiterna passionaccia per i videogiochi, che hanno chiaramente influenzato il tema e lo stile di Guns Akimbo: "Adoro i film d'azione e i videogiochi" - ha dichiarato in un'intervista - "ma sono cresciuto come un ragazzo di campagna. La mia stanza preferita era la stanza delle armi. Mio padre aveva intere file di fucili. Ma se mi capita di vedere qualcuno con una pistola vera, immediatamente mi sento al 100% meno sicuro".

E veniamo alla trama di Guns Akimbo, che è interpretato anche da Samara Weaving, Natasha Liu Bordizzo, Ned Dennehy e Rhys Darby. L'ex Harry Potter del cinema fa la parte di un nerd di nome Miles che progetta videogiochi e vive in vestaglia. Un giorno si ritrova letteralmente inchiodato alle mani due mega pistole, con cui sarà costretto a partecipare a SKIZM, un violento gioco clandestino organizzato da una gang criminale. Nela sua fuga disperata da tutto e da tutti, Miles si imbatterà in Nix, una killer provetta un po’ dark lady.

