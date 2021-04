Gundam: arriva il film dal vivo diretto da Jordan Vogt-Roberts!

News Cinema

Il celebre anime di fine anni Settanta, Gundam, arriverà un film live action diretto dal regista di Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts per Netflix.

Se esistevate negli anni Ottanta, il nome Gundam vi farà venire subito in mente un mondo di robot, annunciato da una celebre sigla composta da Andrea Lo Vecchio e Detto Mariano, entrambi purtroppo recentemente scomparsi a causa del covid. Per i più giovani che non lo conoscono, si tratta di un franchise giapponese che ha dato vita, a partire dal 1979, a una marea di anime, manga, videogame e giocattoli. E adesso Netflix ne annuncia una prossima versione live action, che sarà diretta dal regista di Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts, per la Legendary.

Nel mondo di Gundam l'umanità ha iniziato la colonizzazione dello spazio e utilizza per combattere dei giganteschi robot, chiamati mobile suit, pilotati da esseri umani. La serie aveva un impianto realistico, dove la politica, la tecnologia e gli aspetti dell'esistenza umana erano messi in primo piano, ed era nata dall'interrogativo dell'autore, Yoshiyuki Tomino, sul perché gli uomini continuassero a farsi la guerra. Le sue storie si inseriscono nel genere denominato mecha, i famosi robottoni, nel caso di Gundam mezzi militari. Tomino si ispirò a celebri testi di fantascienza come "Fanteria dello spazio" di Robert Heinlein, che avrebbe poi dato origine al bellissimo film di Paul Verhoeven Starship Troopers.

Per chi era bambino negli anni Ottanta, Gundam è stato un appuntamento irrinunciabile con un mondo che dagli anni Settanta aveva iniziato a farsi strada in Italia con quelli che oggi sono considerati classici, come Il Grande Mazinger (Mazinga) e Ufo Robot. Speriamo dunque che questa versione non deluda i tanti appassionati della serie.