Guillermo del Toro sotto contratto con la Fox Searchlight per una serie di film

Il successo di La forma dell'acqua ha portato a Guillermo del Toro, se ne avesse avuto bisogno, ulteriori riconoscimenti, tra cui i preziosissimi Oscar. La Fox Searchlight, che gli ha prodotto il film, ne è ovviamente felicissima e per non farselo scappare gli ha offerto un contratto per una serie di film live action, scritti, diretti e prodotti da lui.

Non solo, ma sta approntando una nuova etichetta sotto cui produrre nuovi film horror, di fantascienza e fantasy, inclusi i numerosi curati e prodotti da del Toro ma non diretti da lui. Il primo progetto si intitola Antlers, ve ne avevamo già parlato e si tratta di "una storia su una maestra delle elementari che accoglie in classe un ragazzo la cui misteriosa famiglia nasconde un oscuro e letale segreto", diretto da Scott Cooper e scritto da Nick Antosca e Henry Chaisson, dal racconto del primo, "The Quiet Boy".

Dell'accordo, il prolifico del Toro ha detto:

"Da un sacco di tempo spero di trovare un ambiente in cui poter distribuire, far crescere e produrre nuove voci in film di genere intelligenti e originali e di trovare un canale per i miei film. Nella Fox Searchlight ho trovato una vera casa per produzioni in live action: una partnership basata sul duro lavoro, la comprensione reciproca e, soprattutto, la fiducia. Dopo la meravigliosa esperienza che ho avuto con loro per La forma dell'acqua, sono onorato di avere la possibilità di continuare questo rapporto. Sono più che grato a Nancy, Steve, David e Matthew per la loro fiducia in me e per unirsi a me in questa avventura".

Dunque buone notizie, aspettiamoci d'ora in poi l'arrivo di molti film di genere di del Toro e non solo.