Guillermo del Toro sceglie Patrick McHale di Over the Garden Wall come co-autore di Pinocchio

Mentre la sua serie animata Trollhunters spopola su Netflix e dopo aver rilanciato l'idea di un terzo Hellboy, Guillermo del Toro, la cui creatività è a dir poco strabordante, torna a parlare di un suo vecchio progetto (se ne parla da circa 8 anni), ovvero un Pinocchio animato in stop motion.

L'occasione per riparlarne è la sua scelta del cosceneggiatore, Patrick McHale, autore di una serie a cartoni acclamatissima come Over The Garden Wall.

Parlando di Trollhunters con Collider, del Toro ha ribadito:

"Per quanto mi riguarda, ho ancora in programma la regia del mio primo film d'animazione. Gli ultimi sette anni alla DreamWorks con Jeffrey Katzenberg sono stati una specie di tirocinio, gli sono stato vicinissimo durante la produzione di Il gatto con gli stivali, Kung Fu Panda 3 eccetera, perché mi preparo sempre più a dirigere film d'animazione. E sto anche preparando il mio primo film in stop motion, Pinocchio, che cerco da un bel po', per ora senza successo, di far partire. Ma le ultime notizie su Pinocchio, che per me sono state utilissime, era che stavo cercando un co-sceneggiatore che fosse un partner ottimale per me in questo progetto e sono felice di annunciare che Patrick McHale di Over the Garden Wall scriverà con me la nuova stesura del copione".