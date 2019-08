Guillermo del Toro rivela dettagli sul suo Pinocchio

News Cinema

Il regista, da poco onorato con una stella sulla Walk of Fame, svela interessanti particolari della storia del suo film in stop motion.

Non c'è solo il Pinocchio di Matteo Garrone nel nostro futuro di spettatori. Ci sarà anche quello che realizzerà in animazione stop motion Guillermo del Toro e al quale il regista, che è appena stato onorato con una stella sulla Walk of Fame, tiene moltissimo. Finora si sapeva che si basa sulle illustrazioni di Gris Grimly, ma adesso del Toro ha rivelato a Variety alcuni particolari sull'ambientazione che rendono la sua versione molto interessante:

"Il film sarà ambientato in Italia durante gli anni Trenta, un momento storico particolarmente inquieto, in un'epoca in cui il fascismo era in pieno vigore e Benito Mussolini consolidava il suo controllo sul Paese".

Ha poi continuato:

"Per me Pinocchio, in modo simile a Frankenstein, è una tela bianca su cui è molto affascinante fare una storia sull'apprendere cosa sia il mondo e cosa significhi essere umani. Mi attira molto perché, tematicamente - e non voglio rivelare troppo sul film - parla di qualcosa che è in tutti i miei film, ovvero la scelta. È un tema che mi sta molto a cuore. Penso che le precedenti versioni della storia e quella originale di Collodi in particolare, siano molto repressive. Essenzialmente è una favola molto brutale su che grave peccato sia la disobbedienza. E io credo che disobbedire sia l'inizio della volontà e l'inizio della scelta. Credo che ci sia qualcosa di molto attraente nel vedere la disobbedienza come una virtù, o come l'inizio di una virtù".

Non si sa ancora quando vedremo la versione di del Toro ma, anche alla luce di quanto ha detto, speriamo presto.