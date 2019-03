Guillermo del Toro e J.J. Abrams insieme per un nuovo film. Titolo: Zanbato

Si intitolerà Zanbato, ed è il film che nascerà dalla prima collaborazione tra il messicano Guillermo del Toro e lo statunitense J.J. Abrams.

Lo vediamo a sapere solo oggi, ma a quanto parte sono circa sei anni che i due stanno lavorando assieme al progetto, con del Toro coinvolto come sceneggiatore e regista, a Abrams in veste di produttore attraverso la sua Bad Robot.

E, oltre al titolo, tutto ciò che sappiamo sul film è che si tratterà di un action movie con protagonista una giovane donna (forse addirittura un'adolescente) dotata di incredibili abilità nel combattimento: via Twitter, però, il regista ha smentito trattarsi di una storia di ninja come era stato ipotizzato da alcuni, considerato che "zanbatō" è il nome di un tipo di spada giapponese.

Non è chiaro al momento quando Zanbato entrerà in produzione: davanti a sé del Toro ha anche il Pinocchio d'animazione per Netflix, il remake di La fiera delle illusioni e e diversi impegni come produttore e co-sceneggiatore, come nel caso degli horror Scary Stories to Tell in the Dark, affidato alla regia del danese André Øvredal, e Antlers, che sarà invece diretto da Scott Cooper.