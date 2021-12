Guillermo del Toro consiglia L'arcano incantatore di Pupi Avati, "un capolavoro misconosciuto"

Guillermo del Toro, di cui attendiamo il 27 gennaio La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, non è solo un grande regista ma è anche un appassionato cinefilo e bibliofilo. Chi lo segue su Twitter sa che periodicamente, del Toro fa una lista di titoli che consiglia ai suoi fan. Stavolta dimostra di essere conoscitore attento anche di un cinema italiano spesso trascurato dagli stessi spettatori e fa un bellissimo endorsement a un gran bel film di Pupi Avati del 1996: L'arcano incantatore, interpretato da Carlo Cecchi e Stefano Dionisi.

Nel tweet che vedete qua sotto, e che renderà sicuramente felice Pupi Avati, Guillermo del Toro consiglia:

L'Arcano Incantatore, un film di Pupi Avati. Il Barry Lyndon dei film horror. Difficile da trovare ma ne vale la pena! Ce ne sono dei pezzi, ma incompleti, su Youtube. Pieno di suggestioni esoteriche accurate ed autentiche. Un capolavoro misconosciuto.

IL ARCANO INCANTATORE a film by Pupi Avati. The Barry Lyndon of horror movies. Hard to get but worth it! Some of it is in Youtube but incomplete. Full of esoteric lore that is well-researched and authentic. A neglected masterpiece.