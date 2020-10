Guglielmo Marchetti riceve a Montecarlo il Premio Imprenditore Cinema 2020

News Cinema

Il Chairman di Notorious Pictures, Guglielmo Marchetti, ha ricevuto a Montecarlo il Premio imprenditore cinema 2020, un riconoscimento “per l’impegno di lunga data nel settore dell’industria cinematografica”.

Nel fine settimana si è conclusa una nuova edizione, la diciassettesima, in questo 2020 così tribolato, del Montecarlo Film Festival, rassegna cinematografica internazionale interamente dedicata alla commedia, che si svolge ogni anno nella cornice suggestiva del Principato di Monaco. Questa manifestazione vanta ogni anno la partecipazione di personaggi del mondo della commedia internazionale e dello spettacolo, registi e artisti, oltre a addetti ai lavori. Ezio Greggio, presidente del festival, ha consegnato a Guglielmo Marchetti il premio di Imprenditore Cinema 2020, per il suo impegno di lunga data nel settore dell’industria cinematografica che lo vede oggi nel triplice ruolo di produttore, distributore ed esercente.

Questa la motivazione:

Guglielmo Marchetti, fondatore e amministratore delegato di Notorious Pictures, attivo nella produzione cinematografica e televisiva, nella distribuzione e nell’esercizio cinematografico. Anche quest’anno Guglielmo si è distinto per la capacità di interpretare i cambiamenti del settore e per il coraggio imprenditoriale, in particolare con la produzione della commedia Love Wedding Repeat, distribuita in tutto il mondo da Netflix durante il lockdown.

Guglielmo Marchetti, CEO & Chairman di Notorious Pictures ha dichiarato: “Ringrazio tutti i collaboratori del Montecarlo Film Festival e in particolare Ezio Greggio. Questo importante riconoscimento va alla squadra Notorious Pictures che ha saputo cogliere importanti opportunità anche in una situazione di grande criticità come quella che stiamo vivendo a causa della pandemia”.