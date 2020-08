Gucci: Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Adam Driver raggiungono Lady Gaga

News Cinema

Nel film di Ridley Scott intitolato Gucci, che racconta l’omicidio di Maurizio Gucci e vede protagonista Lady Gaga, ci saranno anche Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Adam Driver.

Lady Gaga non è l'unica star di Gucci. Nel film di Ridley Scott che ruota intorno all'omicidio di Maurizio Gucci nel marzo del 1995 reciteranno anche Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Adam Driver, il che significa il meglio della vecchia Hollywood e della nuova guardia di divi cinematografici. A loro si aggiungerà il meno celebre ma comunque notevole Jack Huston e Reeve Carney, giovane attore conosciuto soprattutto per aver interpretato Peter Parker nel musical di Broadway Spider-Man: Turn Off the Dark.

Non sappiamo quali ruoli andranno a interpretare questi pezzi da novanta, ne se la loro presenza sia sicura al 100%, mentre è universalmente noto che Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani, ex moglie della vittima che fu accusata di aver orchestrato l'omicidio. La donna, che aveva dato al marito due figlie, era stata lasciata per un'altra (tale Paola Franchi). Condannata a 29 anni di carcere ridotti a 26 in appello, ha tentato il suicidio in prigione e dal 2017 è tornata in libertà.

La fonte di ispirazione di Gucci, che riporta Scott al dramma familiare in salsa thriller e ispirato a una storia vera dopo Tutti i soldi del mondo, è il libro di Sara Gay Forden La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia. La sceneggiatura è opera di Roberto Bentivegna e la MGM spera di portare in sala il film il 24 novembre del 2021. Prima di dedicarsi al progetto, il regista desidera completare The Last Duel, bisogna quindi vedere se farà in tempo.

Nonostante il poker d’assi di cui sopra, è la performance di Lady Gaga quella che aspettiamo con maggiore trepidazione. A Star is Born ha infatti mostrato al mondo intero il talento recitativo della popstar, candidata all'Oscar e precedentemente apparsa in American Horror Story: Hotel, la quinta stagione della serie tv American Horror Story.