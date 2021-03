Gucci: prima foto di Lady Gaga e Adam Driver sul set valdostano del film

News Cinema

Abbiamo la bellissima prima immagine, fra le nevi e in abiti anni '70, di Lady Gaga e Adam Driver, portati in Valle d'Aosta da Ridley Scott per alcune scene di Gucci, il film su Patrizia Reggiani e l'omicidio di Maurizio Gucci.

Possiamo finalmente vedere la prima foto ufficiale di Lady Gaga e Adam Driver in Gucci, il film di Ridley Scott su Patrizia Reggiani e l'omicidio di Maurizio Gucci che ha portato la popstar e gli altri interpreti in Italia. Lo scatto arriva dall'account Instagram della cantante, che ha postato un'immagine favolosa. Se Adam Driver (Maurizio Gucci) è in bianco e con un paio di occhiali da vista dalla robusta montatura, Lady Gaga ha un favoloso colbacco di pelliccia bianco ed è vestita di nero e piena di gioielli. Dalla fotografia è evidente che Maurizio Gucci è da poco rientrato da una giornata o mattinata di sci, mentre la Reggiani non si è avventurata sulle piste. Si era negli anni '70.

Sappiamo che la troupe e parte del cast di Gucci hanno girato nella località sciistica di Gressoney -Saint-Jean, in Valle d'Aosta, alle pendici del Monte Rosa. Il comune è stato completamente blindato, il che non ha impedito ad alcuni paparazzi di avvicinarsi agli attori e di fotografare la diva con una tuta da sci rossa. Lady Gaga alloggiava in un lussuoso hotel munito di spa tutto per lei, mentre Adam Driver aveva scelto una struttura nuova di zecca a qualche chilometro di distanza, con tanto di cuoco personale e palestra dove allenarsi. Un'altra foto, sull'account Twitter Gaga News, mostra la somiglianza fra l'attrice e la vera patrizia Reggiani.

Gucci, che vede nel cast anche Jared Leto e Al Pacino, per fare soltanto alcuni nomi, racconta, come sappiamo, l'assassinio di Maurizio Gucci per ordine della moglie Patrizia, all'epoca già ex moglie. La donna, soprannominata poi La Vedova Nera, aveva sposato il nipote del fondatore della casa di moda nel 1973 ed era poi stata lasciata, come spesso accade, per una rivale più giovane. Nel 1995 la donna ordinò a un killer di uccidere il marito, freddato da quattro colpi di pistola nell'atrio del suo palazzo.