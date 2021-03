Gucci: Lady Gaga, Adam Driver e il panzerotto diventato virale

News Cinema

Non si parla che di Lady Gaga anche oggi. La diva è stata immortalata sul set milanese del film di Ridley Scott, Gucci, mentre imbocca teneramente Adam Driver con un panzerotto. La forma della prelibatezza però non è chiara…

Lady Gaga e Adam Driver continuano a fare notizia. E insieme a loro fa notizia una prelibatezza alimentare che ha tutta l'aria di essere un panzerotto, o forse una focaccia ripiena.

Dopo essere stati sulle nevi di Gressoney insieme a Ridley Scott e alla troupe di Gucci, il film sull'omicidio di Maurizio Gucci per volontà della ex moglie Patrizia Reggiani, i due attori si sono spostati a Milano, dove Piazza Duomo è stata completamente blindata. Alcune scene sono state girate anche presso l'Università Statale, fra la gioia e l'incredulità degli studenti che la frequentano, e che naturalmente non c'erano. Molte immagini hanno fatto il giro del web, a cominciare da diversi scatti in cui la diva aveva un foulard in testa, ma la più carina è appunto quella della misteriosa leccornia.

Osservando attentamente una serie di Tweet, possiamo azzardare a dire che il panzerotto non è stato mangiato in un momento di pausa ma durante una scena. C’è infatti un video nel quale si vedono un microfono e un operatore di macchina. Lady Gaga e Adam Driver non sono in un lussuoso bar del centro della città, ma fuori da un chiosco, il che ci porta a credere che Driver stia davvero assaggiando la celeberrima specialità nata in Puglia. E’ pur vero, però, che Adam tiene in mano una cosa che sembra tonda e non a forma di luna. E di che pasta è fatta? E se invece fosse un dolce? Di certo non è un bombolone, come ha suggerito qualcuno. E se fosse uno grosso gnocco fritto? Non possiamo rispondere con certezza a queste domande, sta di fatto che le foto sono davvero favolose. Eccole:

Take a bite! Behind the scenes for #HouseofGucci Adam Driver & Lqdy Gaga, Milan March 11, 2021 pic.twitter.com/iqOC3XWFsF — The Adam Driver Files (@AdamDriverFiles) March 11, 2021

📸 Lady Gaga e Adam Driver gravando House of Gucci em Milão pic.twitter.com/H6XKQxQV1f — Adam Driver Brasil® (@AdamDriverBRA) March 11, 2021

Spoiler! ⚠️ Behind the scenes with Adam Driver & Lady Gaga in Milan #HouseOfGucci March 11, 2021 -houseofgucci IG https://t.co/9V6WamocPM pic.twitter.com/VDeJ8bXSyD — The Adam Driver Files (@AdamDriverFiles) March 11, 2021

Interpretato anche da Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons, Gucci è il secondo film di Lady Gaga da protagonista dopo A Star is Born.