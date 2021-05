Guardiani della Galassia vol. 3, ultimo atto per il Drax di Dave Bautista?

News Cinema

Dopo l'uscita di Guardiani della Galassia vol. 3 nel 2023, Dave Bautista pensa di lasciare il ruolo di Drax, e rivela che per un attimo si è contemplato uno spin-off con Drax e...

A pochi giorni dall'uscita su Netflix di Army of the Dead, Dave Bautista in un'intervista con Digital Spy ha confessato che Guardiani della Galassia vol. 3 potrebbe essere nel 2023 il suo ultimo film nei panni di Drax. Un duro colpo per i fan, se si somma a questa notizia la rivelazione di un progetto mai decollato, per uno spin-off dedicato a Drax e Mantis (Pom Klementieff), ideato da James Gunn in persona. Ecco cosa ha dichiarato precisamente Dave Bautista.

Si è parlato per un attimo di un film per Drax e Mantis. Era un'idea di James Gunn, voleva proprio fare uno spin-off con Drax e Mantis. Me lo spiegò. Pensai fosse un'idea brillante, ma lo studio non mi ha fatto poi sapere più nulla. Non penso fossero molto interessati, o non rientrava nella loro pianificazione. Ma a parte quello, non c'è altro. Per quanto mi riguarda, ci sarà Guardiani 3, poi quella forse sarà la fine di Drax.

[L'ultima frase ha causato un panico da spoiler, ma Dave si era spiegato male, quindi ha approfondito il suo punto di vista sui social, ndr]:

Drax non va da nessuna parte! Solo non sarà interpretato dal sottoscritto! Quando uscirà il terzo Guardiani avrò 54 anni, mio Dio! Mi aspetto che da un momento all'altro tutto cominci a cadere a pezzi!