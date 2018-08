Guardiani della Galassia Vol. 3: slitta a data da destinarsi l'inizio lavorazione del cinecomic

L'inizio riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato rimandato a data da destinarsi. La Disney e la Marvel, dopo il licenziamento di James Gunn, hanno deciso di rispedire a casa i membri della troupe che in questi giorni si erano ritrovati ad Atlanta per organizzare il lavoro in modo da partire ufficialmente nel mese di gennaio.

La notizia, che non rallegra i fan della saga, già delusi dall'uscita di scena del regista dei primi due capitoli, non stupisce nessuno, perché trovare un degno sostituto di Gunn, che ha scritto anche la sceneggiatura del cinecomic, non è facile, visto il suo personalissimo approccio, e dal momento che la sua cacciata ha scontentato in primis il cast del film - in particolare Dave Bautista, che ha difeso a spada tratta il filmmaker su Twitter - non si non può certo affidare il film a uno qualsiasi. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Disney e Marvel non hanno alcuna fretta, e qualcuno sostiene che a dirigere Guardiani della Galassia Vol.3 potrebbe essere il regista di Thor Ragnarok Taita Waititi, che di recente è stato contattato dalla Marvel per ragioni tuttavia sconosciute.

Anche se non era stata decisa una data ufficiale di uscita del film, l'anno doveva essere il 2020. Staremo a vedere se così sarà ancora. Ricordiamo che Gunn era stato mandato via dopo la pubblicazione, da parte di un sito, di alcuni sui tweet piuttosto sconvenienti postati fra il 2008 e il 2011. Al licenziamento era seguita una dichiarazione ufficiale di James Gunn.