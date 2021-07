News Cinema

Guardiani della Galassia vol. 3, lo stato dei lavori secondo James Gunn

Domenico Misciagna di 27 luglio 2021

Reduce da The Suicide Squad - Missione suicida, James Gunn ci aggiorna sullo stato dei lavori per Guardiani della Galassia vol.3, ne conferma il titolo. Ha fatto cambiamenti negli ultimi mesi, per aggiornare il copione alle ultime novità del Marvel Cinematic Universe?