Guardiani della Galassia vol.3, Dave Bautista non vuole perdere Chris Hemsworth

Non sappiamo ancora quando uscirà Guardiani della Galassia vol. 3, presumibilmente nel 2021 se le riprese inizieranno davvero l'anno prossimo, ma dopo il reintegro del regista e sceneggiatore James Gunn, il futuro di Star Lord e dei suoi adepti sembra roseo. Anche Dave Bautista alias Drax è tornato a parlare volentieri del progetto, soprattutto è tornato sull'intera esperienza di Avengers Endgame e in particolare sul personaggio di Thor, intepretato da Chris Hemsworth, alla fine del film provvisoriamente unitosi ai Guardiani. Ecco cos'ha dichiarato Dave a The Hollywood Reporter:

"E' stato incredibile vedere tutta questa gente che conta a Hollywood interagire, in un'atmosfera molto piacevole. Non c'erano ego, non c'erano scontri tra differenti personalità o capricci. Se ci sono stati, non ero presente. Credo che Chris Hemsworth sia un grande, è un Australiano a cui piace divertirsi. E' come ti aspetti che sia. Fa molto ridere, è una persona gradevole, positiva. E' molto socievole, penso che sarebbe perfetto tra di noi, se devo essere onesto. Per me Hemsworth è uno spasso."

In effetti in Endgame la presenza di un Thor demotivato, comprensivo di pancia da birra, ha spiazzato ma ha anche divertito parecchio il pubblico. Certo bisogna ricordare che invece lo scopertamente comico Thor: Ragnarok ha deluso molti, ma conoscendo le capacità di Gunn di bilanciare humour e storia, possiamo immaginare che colga quest'equilibrio anche con Thor. Vedremo.