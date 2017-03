Guardiani della Galassia Vol. 2: ecco il nuovo trailer anche in italiano

Tra poco di 2 mesi, il 25 aprile prossimo, arriverà nei cinema italiani il sequel di quello che, a detta di molti, è uno dei migliori e più divertenti cinecomic sfornati dalla Marvel in questi ultimi anni.



Guardiani della Galassia Vol. 2, che vede il ritorno di gran parte del cast originale, fra cui Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldana nei panni di Gamora, Dave Bautista nella parte di Drax, Michael Rooker nel ruolo di Yondu, Karen Gillan in quello di Nebula e Sean Gunn come Kraglin, racconta le nuove avventure dei Guardiani attraverso lo spazio infinito. Mentre sono alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill, i Guardiani dovranno combattere per mantenere unita la propria squadra. Il gruppo di eroi dovrà allearsi con vecchi nemici e potrà contare sull’aiuto di alcuni dei personaggi più amati del mondo dei fumetti, espandendo ulteriormente l'Universo Cinematografico Marvel.



Vi mostriamo oggi il nuovo trailer ufficiale del film nella sua versione italiana: