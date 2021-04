Guardiani della Galassia, Groot diventa un robot per i parchi a tema Disney

News Cinema

In un video la Disney Imagineering mostra un Groot robot dei Guardiani della Galassia, un passo avanti per l'arte dell'animatronica.

Groot continua a essere uno dei personaggi più iconici di Guardiani della Galassia: la Disney sa che deve coltivare il franchise insieme ai Marvel Studios, quindi la divisione Disney Imagineering, che lavora sui parchi a tema dell'azienda, arriva in aiuto col suo Project Kiwi e un robot semovente di Groot. Project Kiwi è un progetto che punta alla creazione di robot autonomi con le sembianze di beniamini della grande famiglia Disney, da far circolare liberamente nei parchi a tema, in grado persino di stabilire un contatto visivo con gli ospiti: un'evoluzione sofisticata dell'animatronica statica all'interno delle attrazioni, nonché un modo per non dover vestire esseri umani con claustrofobici costumi, specialmente quando i personaggi sarebbero piccoli di stazza e quindi mal rappresentati da grandi pupazzi.

Il Groot robot per Disneyland da Guardiani della Galassia: il video del prototipo

Il prototipo del giovane Groot robot potrebbe diventare una pietra miliare per la storia dei parchi di divertimenti: purtroppo non sarà pronto per l'attesa riapertura di Disneyland il 30 aprile, ma scommettiamo che saluterà le famiglie prima di Guardiani della Galassia vol. 3, previsto per il 2023, e forse anche prima di Thor: Love and Thunder, che esce nel maggio 2022 e rivedrà in azione alcuni membri della banda Star Lord. Ecco il video che annuncia questa piccola grande conquista creativa. Leggi anche Guardiani della Galassia, fan avvista Baby Groot dal vero e può provarlo