Guardiani della Galassia, Amanda Seyfried rinunciò a uno dei ruoli

Dopo diversi anni, Amanda Seyfried ha ammesso di aver commesso un errore, rinunciando a una parte che le era stata offerta nel primo Guardiani della Galassia...

Rivedremo i Guardiani della Galassia per ora in un Guardians of the Galaxy Holiday Special su Disney+ nel dicembre 2022, uno speciale natalizio che promette grande ironia dall'autore James Gunn e da tutta la gang, ma nel frattempo Amanda Seyfried, in questi giorni su Netflix con Mank, ha rivelato che quella saga del Marvel Cinematic Universe è per lei fonte di recriminazioni: le era stata infatti offerta una parte alla quale ha incautamente rinunciato, per errore di calcolo... quale?

Amanda Seyfried doveva essere Gamora in Guardiani della Galassia

L'aliena Gamora ha assicurato a Zoe Saldana un ruolo fisso nel Marvel Cinematic Universe, portandola a comparire in Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia vol.2, Avengers Infinity War, Avengers Endgame e anche nel prossimo Thor: Love and Thunder, eppure Gamora era stata prima offerta ad Amanda Seyfried! Durante il podcast Awards Chatter, Amanda ha raccontato rassegnata quello che segue:

Non volevo far parte del primo film Marvel che floppava. Mi son detta: "Ma chi vuol vedere un film su un albero che parla e un procione?" Chiaramente mi sono sbagliata alla grande. Il copione era fantastico, la mia scelta si basò sul non voler diventare "quella lì", perché se sei la protagonista di un film enorme come quello e poi floppa, Hollywood non ti perdona. Conosco persone a cui è successo e avevo tantissima paura. Pensai: ne vale la pena?

In fin dei conti quello di Amanda è stato un comprensibile errore di calcolo, in un mondo che, come lei stessa spiega, non perdona il progetto sbagliato. C'è anche da aggiungere che, a film finito, per noi spettatori è molto semplice valutare l'identità di un progetto un po' strambo come Guardiani della Galassia, ma può essere più difficile valutarlo in forma larvale, solo da un copione, sforzandosi di immaginare come sarà accolto. In ogni caso, Amanda Seyfried con questa rivelazione conferma involontariamente qualcosa sul suo conto: non fa questo mestiere solo per i soldi!