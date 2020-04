Guardiani della Galassia 4? James Gunn lo esclude

News Cinema

Durante un "incontro" con i fan della saga su Instagram il regista parla del futuro del fortunato franchise.

La settimana scorsa avevamo accolto con gioia la notizia che nulla sarebbe cambiato per i due cinecomic diretti da James Gunn Suicide Squad 2 e Guardiani della Galassia vol°3, anche se dubitiamo che l'ultimo possa arrivare in sala nel 2021 dal momento che, allo stato attuale delle cose, il lockdown da Coronavirus ha interrotto qualsiasi lavorazione.

Oggi torniamo a parlare della saga di Guardiani della Galassia per informarvi che, ahinoi, non ci sarà un quarto film, e se proprio ci dovesse essere, non verrà diretto da James Gunn. E’ stato lo stesso regista a dichiararlo durante un botta e risposta con i suoi fan su Instagram.

A un tipo che lo accusava di aver quasi abbandonato il franchise dopo il primo film, il regista ha risposto: "Non ho mai detto che non avrei fatto un vol° 2, visto che avevo previsto di realizzare una trilogia se il primo film fosse andato bene". Poi Gunn ha scritto: "Non ho in programma un quarto film", facendo così naufragare le speranze degli appassionati della serie. Questi stessi appassionati dovrebbero però ricordare che molte saghe di supereroi non sono andate al di là del terzo film (Iron Man e Captain America).

E comunque, anche se un Guardiani della Galassia 4 non ci dovesse essere, non è detto che non ritroveremo i suoi personaggi altrove, magari in una serie di standalone. Last but not least, se Guardiani della Galassia 3 dovesse "fare il botto" (cosa possibilissima visti i 772 milioni di dollari globali del primo film e gli 800 e rotti del secondo), non è escluso che a casa Marvel qualcuno decida di proseguire, magari rivolgendosi a un altro regista.

Dicevamo che Guardiani della Galassia 3 arriverà difficilmente in sala nel 2021. Pensate che c'è chi è convinto che non lo vedremo prima del 2023. Speriamo non sia così. E Suicide Squad 2? Per ora è confermata l'uscita il 6 agosto del 2021.