Guardiani della Galassia 2 ospita un nuovo cammeo vocale di Rob Zombie

Toh! Guarda chi si rivede, o meglio, chi si risente! Rob Zombie, notissimo rocker e regista di horror sanguinolenti (il suo ultimo, 31, è per ora inedito da noi) presterà di nuovo la voce all'amico James Gunn a un personaggio di Guardiani della Galassia 2. Dopo il suo breve cammeo vocale nel primo film (era la voce del Navigatore Ravager sulla nave di Yondu), Zombie (fa un po' effetto chiamarlo così...) ha confermato che contrinuirà anche al secondo.

Per Gunn, il rocker ha già prestato la voce ad altri personaggi in Slither e Super, che vi consigliamo di recuperare, nel caso non li abbiate visti.

Anche stavolta, dunque, non apparirà in carne e ossa, il che per chi vedrà il film doppiato renderà la sua partecipazione, quale che sia, asoslutamente irriconoscibile. Sul suo account Instagram Rob Zombie ha appena pubblicato questa foto "vittoriosa" insieme a Gunn.