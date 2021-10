Guardia del corpo: nel remake il personaggio che fu di Whitney Houston cambierà

News Cinema

Il romantico Guardia del corpo, uscito nel 1992 e interpretato da Kevin Costner e Whitney Houston, sarà diverso dall'originale. Il regista Matthew Lopez ha svelato che i cambiamenti riguarderanno il personaggio interpretato dalla compianta cantante.

E’ ormai da diverso tempo che si parla del remake di Guardia del corpo, il romanticissimo film con Whitney Houston e Kevin Costner uscito nel 1992 e diretto da Mick Jackson. Chi all'epoca era un adolescente, o semplicemente un romanticone, lo ha visto e rivisto, lasciandosi incantare dalla bellezza dei due protagonisti e dalla struggente e pluripremiata canzone "I Will Always Love You".

Del rifacimento poco si sa, se non che a dirigerlo è Matthew Lopez, regista teatrale e sceneggiatore di alcuni episodi di The Newsroom. Notizie fresche fresche però arrivano oggi proprio da lui e riguardano i cambiamenti a cui andrà incontro il personaggio della compianta Houston. Se ben rammentate Whitney interpretava una celeberrima popstar e attrice, mentre nella nuova versione la protagonista femminile sarà latino-americana e non altrettanto affermata. Sembra che l'idea sia venuta allo stesso Lopez, che l'ha subito proposta alla Warner Bros. Ecco cosa ha raccontato in proposito il regista durante un'intervista a Variety:

E’ una cosa divertente. Quando la Warner Bros. mi ha proposto l'idea, ho accettato velocemente ma ho detto che volevo che la protagonista fosse latino-americana. Hanno detto di sì. Si è molto parlato di come avrei realizzato il remake e alcuni davano per scontato che si sarebbe parlato di gay. Invece di concentrarsi su una star affermata come quella interpretata da Whitney Huston, il film parla di una giovane cantante latino-americana che è appena diventata famosa. Il film narra di come la sua vita sia cambiata da quando si è trasformata velocemente in una celebrità. Siamo nel ventunesimo secolo, e ciò significa che lei ha immediatamente bisogno di protezione. Era importante per me questa opportunità di portare al cinema facce latino-americane per raccontare in maniera degna le loro storie.

Al di là della razza dei personaggi principali, ci sembra difficile immaginare un rifacimento di Guardia del corpo, soprattutto perché la coppia Houston/Costner ci appare impossibile da eguagliare. Anche se fu nominato a 7 Razzie Awards (vincendone 3) e non certo applaudito dalla critica, il film fece faville nelle sale di tutto il mondo, totalizzando 411 milioni di dollari e imponendosi come secondo incasso dell'anno. Anche la colonna sonora raggiunse un altissimo livello di popolarità, e questo ci porta a chiederci se il remake avrà nuove musiche o si approprierà in qualche modo di quelle dell'originale. Mentre aspettiamo una risposta, rivediamoci il trailer del vecchio Guardia del Corpo.