Grosso guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung Fu, con Lillo da oggi su Prime Video

Lillo torna su Prime Video, questa volta come protagonista di un nuovo film originale italiano intitolato Grosso guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung Fu, disponibile da oggi 6 aprile.

Il sodalizio tra Lillo Petrolo e Prime Video continua ad approfondire spunti. Questa volta l’amato comico romano ha realizzato un nuovo film disponibile in streaming a partire da oggi, giovedì 6 aprile 2023, sulla piattaforma di Prime Video. Si intitola Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu il nuovo film Original italiano che coinvolge nel cast Lillo come protagonista. Ma non è da solo: in questa nuova avventura figura al suo fianco anche Carolina Crescentini, reduce dal successo di Mare Fuori.



Grosso guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung fu: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu: di cosa parla il nuovo film con Lillo

Nato da un’idea di Alessandro Logli, il film è prodotto da Lucky Red in collaborazione con Prime Video. Diretto da Younuts!, Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu (com’è facilmente intuibile dal titolo) ruota attorno all’arte del Kung Fu. Davide, il giovane protagonista di questa storia, è un ragazzino di 13 anni, che vive a Roma con sua madre Asia, nel cuore del quartiere Esquilino (ed ecco motivata la scelta del titolo). Davide è molto timido e anche nerd e ha un debole per una ragazza. Le prime cotte, si sa, sono difficili da archiviare e Davide lo sa bene. Trascorre gran parte de suo tempo insieme all’amico del cuore Yang, così come cerca di seminare spesso e volentieri il bullo di turno, Nadir, che gli dà il tormento a scuola. Ma a fargli battere il cuore è la bella Yasmin. Quando Davide incontra un attore B-Movie, Martino, è convinto di essere vicino ad una grande svolta. Martino, tuttavia, è al verde e finge di essere un estimatore dell’arte marziale del Kung Fu. Soltanto in questo modo – attraverso la menzogna – Martino è in grado di racimolare qualche soldo. Ed è grazie a questa star di B-Movie che Davide imparerà a fidarsi di se stesso.

Il cast è composto da nomi interessanti, primo tra tutti Lillo Petrolo che torna su Prime Video dopo la serie TV Sono Lillo e LOL – Chi ride è fuori. Al suo fianco Carolina Crescentini, Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti, Yoon C. Joyce, Ismaelchrist Carlotti, Mario Luciani e Giorgio Colangeli.



