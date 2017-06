Grosso guaio a Chinatown diventa un gioco da tavolo: scoprilo col trailer

Se gli appassionati di cinema possono raggiungere notevoli livelli di ossessività per i film che amano di più, lo stesso vale anche per gli accaniti dei giochi da tavolo, quelli che in inglese si chiamano i board games.

E quando i due universi s'incontrano, le cose si fanno davvero impegnative.

Questa volta però non parliamo di giochi da tavolo che sono diventati dei film, come sempre più spesso e sempre più furbescamente avviene, ma del contrario: di un film che è servito come ispirazione per la creazione di un board game.

E se il film è l'amatissimo e citatissimo Grosso guaio a Chinatown di John Carpenter, che l'anno scorso ha compiuto trent'anni, capirete il livello del nostro interesse.

Per saperne di più, c'è anche un trailer:

A giudicare da queste immagini, e dal tono scanzonato, Big Trouble in Little China: The Game pare davvero essere un'estensione ludica dell'universo di Jack Burton e soci creato da Carpenter.

Potendo interpretare personaggi come lo stesso Burton, ma anche Gracie Law, Egg Shen, Wang Chi, Margo Litzenberger e Eddie Li, i giocatori dovranno sconfiggere gli scagnozzi di Lo Pan e preparasi allo scontro finale con lui. E le decisioni che verranno prese nel corso del gioco avranno ovviamente un peso sull'esito dell'impresa.

Per ulteriori informazioni c'è il sito ufficiale del gioco.

E, se per caso questo non vi bastasse, vi ricordiamo che in giro c'è un altro board game d'ispirazione carpenteriana: quello tratto da La cosa, che si chiama The Thing - Infection at Outpost 31.

Buon divertimento.