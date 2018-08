Grosso guaio a Chinatown con Dwayne Johnson è un sequel, non un remake

Quando è stato annunciato un nuovo Grosso guaio a Chinatown con Dwayne Johnson alias The Rock, da poco sui nostri schermi con Skyscraper, i fan del film culto del 1986 firmato da John Carpenter e interpretato da Kurt Russell sono rimasti molto perplessi. Non è mai semplice riproporre un cult così legato all'epoca in cui è stato realizzato, e allo stesso tempo abbastanza autoironico da trascenderla. Manteniamo la calma: Hiram Garcia, presidente della Seven Bucks Productions fondata dallo stesso Johnson, ha rivelato che l'approccio seguito è quello del sequel, non del remake. Dopotutto, questa strategia ha portato fortuna a Jumanji - Benvenuti nella giungla, rispettando la memoria di Robin Williams e portando a casa oltre un miliardo di dollari.

Ecco le parole precise di Hiram sul prossimo Grosso Guaio a Chinatown:

"Siamo in pieno sviluppo del progetto e l'idea non è quella di rifare Grosso guaio a Chinatown. Non puoi rifare un classico così, stiamo piuttosto pianificando come far proseguire la storia. Espanderemo l'universo di Grosso guaio a Chinatown. Tutto ciò che è successo nell'originale esiste e ha un suo valore, penso ci sia una sola persona che possa interpretare Jack Burton, Dwayne non ci proverebbe nemmeno. Ci stiamo solo divertendo un mondo. Ci sentiamo piuttosto sicuri della storia che abbiamo cucinato. Quindi: niente remake."