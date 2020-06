Greyhound: Tom Hanks nel nuovo trailer del war movie presto su Apple TV+

News Cinema

In Greyhound Hanks è il comandante Ernest Kraus, a capo di una flotta di 37 navi da guerra statunitensi e impegnato in una battaglia cruciale per le sorti della II Guerra Mondiale. In streaming dal 10 luglio sulla piattaforma di Apple.

Uno dei film che salterà l'uscita cinematografica per arrivare direttamente in streaming in seguito agli sconvolgimenti causati dalla pandemia globale è Greyhound, il nuovo war movie interpretato da Tom Hanks, che dal 10 luglio sarà disponibile sulla piattaforma Apple TV+, che se ne è aggiudicati i diritti di distribuzione per 70 milioni di dollari, e che per pubblicizzare l'uscita ha reso disponibile online uno spettacolare nuovo trailer.

Diretto da Aaron Schneider, il cui ultimo film era stato The Funeral Party, datato 2009, Greyhound vede Tom Hanks nei panni del comandante Ernest Kraus, a capo di una flotta di 37 navi da guerra statunitensi e impegnato contro la flotta nazista in una battaglia cruciale per le sorti della II Guerra Mondiale nel Nord dell'Atlantico.

Basato sul romanzo di C.S. Forester "The Good Sheperd", che racconta una vicenda realmente accaduta, Greyhound è stato sceneggiato dallo stesso Hanks. Nel cast del film ci sono anche Elizabeth Shue (che interpreta Eva, la moglie di Krause), Stephen Graham, Manuel Garcia-Rulfo e Rob Morgan.

