Greyhound: Tom Hanks capitano coraggioso nel primo trailer del film

L'attore torna alla Seconda Guerra mondiale interpretando un personaggio realmente esistito alle prese con un difficile compito.

Dopo aver interpretato il presentatore televisivo Fred Rogers in Un Amico Straordinario, ottenendo il plauso dell'Academy che gli ha tributato la candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista, Tom Hanks torna in un territorio che ben conosce, o meglio a un periodo storico in cui, attraverso il cinema, è già stato: la Seconda Guerra Mondiale. Greyhound, di cui vi abbiamo giù parlato, lo vede infatti nel ruolo di un comandante della marina statunitense di nome Ernest Krause che viene messo a capo non soltanto di un cacciatorpediniere (il Greyhound), ma di una flotta di 37 navi che nell'Atlantico de Nord dovrà vedersela con i temibili U-Boat nazisti. Come se non bastasse, l'uomo sarà costretto a sedare anche una rivolta interna al suo equipaggio. In mare aperto Hanks si era già spinto in Captain Phillips, e anche in quel caso aveva dovuto sfidare il pericolo. Questa avventura, però, sembra quasi più insidiosa, come si vede dal trailer arrivato fresco fresco e come si intuisce dalla sua frase di lancio "L'unica cosa più pericolosa della prima linea è stata la battaglia per arrivarci". Le immagini sono straordinarie, fra il mare in tempesta, gli attacchi e le esplosioni, la tensione che serpeggia a bordo.

Greyhound è basato sul romanzo di C.S. Forester "The Good Sheperd", che racconta una vicenda realmente accaduta e che lo stesso Hanks ha trasformato in una sceneggiatura. La regia è stata invece affidata ad Aaron Schneider, direttore della fotografia (per esempio de Il collezionista) passato nel 2009 dietro alla macchina da presa dopo aver diretto un episodio di una serie tv e un cortometraggio. Nel cast di Greyhound ci sono anche Elizabeth Shue (che interpreta Eva, la moglie di Krause), Stephen Graham, Manuel Garcia-Rulfo e Rob Morgan. L'uscita nelle sale USA è prevista per il 12 giugno.