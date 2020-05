Greyhound: la storia vera con Tom Hanks sulla Seconda guerra mondiale salterà le sale e uscirà su Apple TV plus

News Cinema

In tutto il mondo l’attesa storia sulla guerra sottomarina fra alleati e nazisti sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Apple.

La piattaforma streaming Apple TV+ si è aggiudicata da Sony Pictures i diritti per tutto il mondo del dramma sulla Seconda guerra mondiale Greyhound, con protagonista Tom Hanks. È stata una vera e propria asta quella che ha visto coinvolti molti player per assicurarsi uno dei film più attesi della bella stagione negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto uscire nelle sale il 12 giugno.

Il servizio di streaming della mela esiste da soli sei mesi e non ha ancora annunciato la data in cui renderà disponibile il film. Nel cast anche Stephen Graham, Rob Morgan e la rediviva Elisabeth Shue, per una regia di Aaron Schneider, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Hanks stesso.