Greyhound: il film con Tom Hanks è il miglior debutto di sempre su Apple Plus TV

Anche se non è uscito al cinema, il dramma bellico con Tom Hanks ha esordito alla grande su Apple Plus TV, battendo tutti i record.

Il film con Tom Hanks Greyhound ha segnato il miglior esordio di sempre su Apple Plus TV. Naturalmente stiamo parlando del weekend di debutto, e il dramma bellico ispirato a una storia vera ha battuto sia film che serie tv. Al momento non si conoscono i numeri esatti, ma Hanks, che si è rammaricato per la mancata uscita nelle sale cinematografiche, ha certamente di che rallegrarsi, anche perché Deadline paragona il risultato a quello di un ambizioso blockbuster estivo. Il film ha inoltre contribuito all’aumento degli abbonati alla piattaforma streaming, con un incremento del 30%.

Diretto da Aaron Schneider e interpretato anche da Elisabeth Shue e Stephen Graham, Greyhound è ispirato al romanzo di C.S. Forester, "The Good Shepherd" ed è ambientato subito dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Protagonista delle vicenda è il comandante della Marina statunitense Ernest Krause, che viene messo a capo di un cacciatorpediniere, la Greyhound, e alla guida di una flotta di 37 navi alleate. Oltre a fronteggiare gli U-boat nazisti nell'Atlantico del Nord, l'uomo dovrà far pace anche i suoi demoni interiori ed evitare conflitti all'interno del suo equipaggio.