Gretel & Hansel, una rilettura horror della fiaba con la Sophia Lillis di IT

Una prima immagine della giovane attrice nel film diretto dal regista indipendente Osgood Perkins.

Gretel & Hansel, di cui vi mostriamo la prima immagine ufficiale, è una rilettura della celebre fiaba dei Fratelli Grimm. Come suggerisce il titolo a nomi invertiti, l'attenzione è spostata sul personaggio della ragazza, qui interpretata da Sophia Lillis, la Beverly di IT e dell'imminente IT: Capitolo 2. Nella reinvenzione diretta dall'autore indipendente Osgood Perkins, sarà una ragazzina che in una campagna fiabesca cerca, in compagnia del fratellino, cibo e lavoro, salvo poi precipitare in un "nucleo di terrificante malvagità". Ad Alice Krige spetterà il ruolo della strega. In attesa dell'uscita del film, prevista per il 31 gennaio negli States, ecco come Perkins descrive il suo Gretel & Hansel.

"Abbiamo cercato di renderlo più un romanzo di formazione. Volevo che Gretel fosse un po' più grande di Hansel, non volevo che fossero tipo due dodicenni, preferivo una sedicenne e un bambino di otto anni. M'interessava che Gretel dovesse portarsi dietro Hansel dovunque andasse, l'idea che potesse impedire un'evoluzione del sè, i nostri legami e le cose che amiamo a volte possono intralciare la nostra crescita. Sophia Lillis è proprio fantastica. Ha una di quelle facce che la cinepresa capisce al volo, una cosa che accade raramente. Per il mio stile e i miei gusti, che tendono a essere minimalisti e un po' più manieristici, è davvero un sogno."